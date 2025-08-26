В Естонії впав та вибухнув безпілотник. У поліції кажуть, що він може бути українським

Знахідка уламків дрона насамперед пов'язана з тим, що Росія продовжує війну проти України, заявив Ханно Певкур

Ханно Певкур (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

На території Естонії знайшли уламки ударного безпілотника, який, ймовірно, належить Україні. Про це повідомив мовник ERR із посиланням на правоохоронців.

У понеділок, 25 серпня, близько 15:00 у волості Ельва Тартуського повіту місцевий фермер виявив уламки дрона. На місці події також був кратер від вибуху. Ніхто з людей не постраждав.

"Після цього було запущено всі необхідні процедури", – заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Департамент Поліції безпеки (КаПо) спільно з прокуратурою розпочав розслідування для з'ясування обставин. Відомо, що БпЛА впав у неділю вранці.

"За попередніми даними, у нас є підстави вважати, що це міг бути український дрон, націлений на об'єкти на території Росії, але який Росія за допомогою GPS-глушіння та інших засобів електронної боротьби збила з курсу, і він відхилився в повітряний простір Естонії. На цей час ніщо не вказує на те, що це міг бути російський дрон", – прокоментував генеральний директор КаПо Марго Паллосон.

Він додав, що це був військовий дрон, до якого було прикріплено вибуховий пристрій, який здетонував.

Паллосон акцентував, що, можливо, дрон потрапив у повітряний простір Естонії як із Росії, так і з Латвії.

За словами Певкура, знахідка уламків дрона насамперед пов'язана з тим, що Росія продовжує війну в Україні, а Україна захищає себе.