Російський безпілотник, що вибухнув у Польщі, ймовірніше прилетів з України

Місце падіння російського безпілотника (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

Російський безпілотник, що вибухнув у селі Осіни Люблінського воєводства, ймовірно, залетів у Польщу з України. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський в ефірі TV Republika, передає РАР.

"Ми вважаємо, що це був російський дрон, який пролетів через територію України", – сказав він.

Бартошевський наголосив, що остаточних висновків слідства стосовно маршруту польоту безпілотника ще немає.

"Офіційної версії поки що немає. Однак, з того, що я чую – це неофіційно, ми чекаємо на звіт – він прилетів з території України, що цікаво, бо українці найкраще підготовлені з усіх країн до боротьби з дронами, бо вони щодня з цим стикаються", – сказав заступник міністра.

Раніше у прокуратурі країни стверджували, що дрон залетів до Польщі з території Білорусі.