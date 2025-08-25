Російський безпілотник, що вибухнув у Польщі, ймовірніше прилетів з України
Російський безпілотник, що вибухнув у селі Осіни Люблінського воєводства, ймовірно, залетів у Польщу з України. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський в ефірі TV Republika, передає РАР.
"Ми вважаємо, що це був російський дрон, який пролетів через територію України", – сказав він.
Бартошевський наголосив, що остаточних висновків слідства стосовно маршруту польоту безпілотника ще немає.
"Офіційної версії поки що немає. Однак, з того, що я чую – це неофіційно, ми чекаємо на звіт – він прилетів з території України, що цікаво, бо українці найкраще підготовлені з усіх країн до боротьби з дронами, бо вони щодня з цим стикаються", – сказав заступник міністра.
Раніше у прокуратурі країни стверджували, що дрон залетів до Польщі з території Білорусі.
- У ніч проти 20 серпня у Люблінському воєводстві Польщі в полі вибухнув російський безпілотник.
- 21 серпня МЗС Польщі вручило Росії ноту протесту у зв’язку з падінням безпілотника на території Польщі.
- 22 серпня Рютте заявив, що Польща не залишить інцидент із падінням російського безпілотника на її території без відповіді.
