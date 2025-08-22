Рютте заявив, що Польща має відреагувати на вибух російського дрона на її території

Марк Рютте (Фото: EPA)

Польща не залишить інцидент із падінням російського безпілотника на її території без відповіді. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Рютте заявив, що Альянс уважно стежить за ситуацією з російським дроном, який вибухнув у Польщі, "тісно співпрацює" з польською стороною та "координує з нею свою реакцію".

"Ми з ними дуже тісно співпрацюємо. Не скажу вам про деталі, але дійсно – вони мають відреагувати на цей останній інцидент. Тож ми за цим стежимо, не сумнівайтесь", – сказав генсек НАТО.

Рютте не відповів на питання журналістки, чи не вважає він, що подібними інцидентами російський диктатор Володимир Путін перевіряє 5-ту статтю НАТО (напад на одного є нападом на всіх).