Рютте заявив, що Польща має відреагувати на вибух російського дрона на її території
Польща не залишить інцидент із падінням російського безпілотника на її території без відповіді. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.
Рютте заявив, що Альянс уважно стежить за ситуацією з російським дроном, який вибухнув у Польщі, "тісно співпрацює" з польською стороною та "координує з нею свою реакцію".
"Ми з ними дуже тісно співпрацюємо. Не скажу вам про деталі, але дійсно – вони мають відреагувати на цей останній інцидент. Тож ми за цим стежимо, не сумнівайтесь", – сказав генсек НАТО.
Рютте не відповів на питання журналістки, чи не вважає він, що подібними інцидентами російський диктатор Володимир Путін перевіряє 5-ту статтю НАТО (напад на одного є нападом на всіх).
- У ніч проти 20 серпня у Люблінському воєводстві Польщі в полі вибухнув російський безпілотник.
- У прокуратурі країни стверджують, що дрон залетів до Польщі з території Білорусі.
- 21 серпня Міністерство закордонних справ Польщі вручило Росії ноту протесту у зв’язку з падінням безпілотника у Люблінському воєводстві.
