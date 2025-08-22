Рютте заявил, что Польша отреагирует на взрыв российского дрона на своей территории
Польша не оставит без ответа инцидент с падением российского беспилотника на своей территории. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.
Рютте заявил, что Альянс внимательно следит за ситуацией с российским дроном, который взорвался в Польше, "тесно сотрудничает" с польской стороной и "координирует с ней свою реакцию".
"Мы очень тесно с ними сотрудничаем. Я не буду рассказывать вам подробности, но действительно – они должны отреагировать на этот последний инцидент. Так что мы следим за этим, не сомневайтесь", – сказал генеральный секретарь НАТО.
Рютте не ответил на вопрос журналистки, считает ли он, что подобными инцидентами российский диктатор Владимир Путин проверяет статью 5 НАТО (нападение на одного является нападением на всех).
- В ночь на 20 августа в Люблинском воеводстве Польши в поле взорвался российский беспилотник.
- В прокуратуре страны утверждают, что дрон залетел в Польшу с территории Беларуси.
- 21 августа Министерство иностранных дел Польши вручило России ноту протеста в связи с падением беспилотника в Люблинском воеводстве.
