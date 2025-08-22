Рютте заявил, что Польша отреагирует на взрыв российского дрона на своей территории

Марк Рютте (Фото: EPA)

Польша не оставит без ответа инцидент с падением российского беспилотника на своей территории. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

Рютте заявил, что Альянс внимательно следит за ситуацией с российским дроном, который взорвался в Польше, "тесно сотрудничает" с польской стороной и "координирует с ней свою реакцию".

"Мы очень тесно с ними сотрудничаем. Я не буду рассказывать вам подробности, но действительно – они должны отреагировать на этот последний инцидент. Так что мы следим за этим, не сомневайтесь", – сказал генеральный секретарь НАТО.

Рютте не ответил на вопрос журналистки, считает ли он, что подобными инцидентами российский диктатор Владимир Путин проверяет статью 5 НАТО (нападение на одного является нападением на всех).