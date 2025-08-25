Российский беспилотник, взорвавшийся в Польше, скорее всего прилетел из Украины
Российский беспилотник, который взорвался в селе Осины Люблинского воеводства, вероятно, прилетел в Польшу с Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский в эфире TV Republika, передает RAR.
"Мы считаем, что это был российский беспилотник, который пролетел над территорией Украины", – сказал он.
Бартошевский подчеркнул, что окончательных выводов следствия относительно маршрута полета беспилотника пока нет.
"Официальной версии пока нет. Однако, судя по тому, что я слышу – это неофициально, мы ждем отчета – он прилетел с территории Украины, что интересно, потому что украинцы лучше всех подготовлены к борьбе с дронами, поскольку сталкиваются с этим ежедневно", – сказал заместитель министра.
Ранее в прокуратуре страны утверждали, что беспилотник прилетел в Польшу с территории Беларуси.
- В ночь на 20 августа в Люблинском воеводстве Польши в поле произошел взрыв российский беспилотник.
- 21 августа Министерство иностранных дел Польши передало России ноту протест в связи с падением беспилотника на территории Польши.
- 22 августа Рютте заявил, что Польша не оставит инцидент без внимания и падением российского беспилотника на её территории без ответа.
