Российский беспилотник, взорвавшийся в Польше, скорее всего прилетел из Украины

Место падения российского беспилотника (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

Российский беспилотник, который взорвался в селе Осины Люблинского воеводства, вероятно, прилетел в Польшу с Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский в эфире TV Republika, передает RAR.

"Мы считаем, что это был российский беспилотник, который пролетел над территорией Украины", – сказал он.

Бартошевский подчеркнул, что окончательных выводов следствия относительно маршрута полета беспилотника пока нет.

"Официальной версии пока нет. Однако, судя по тому, что я слышу – это неофициально, мы ждем отчета – он прилетел с территории Украины, что интересно, потому что украинцы лучше всех подготовлены к борьбе с дронами, поскольку сталкиваются с этим ежедневно", – сказал заместитель министра.

Ранее в прокуратуре страны утверждали, что беспилотник прилетел в Польшу с территории Беларуси.