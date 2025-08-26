В Эстонии упал и взорвался беспилотник. В полиции говорят, что он может быть украинским

Находка обломков дрона прежде всего связана с тем, что Россия продолжает войну против Украины, заявил Ханно Певкур

Ханно Певкур (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

На территории Эстонии нашли обломки ударного беспилотника, который, вероятно, принадлежит Украине. Об этом сообщил вещатель ERR со ссылкой на правоохранителей.

В понедельник, 25 августа, около 15:00 в волости Эльва Тартуского уезда местный фермер обнаружил обломки дрона. На месте происшествия также был кратер от взрыва. Никто из людей не пострадал.

"После этого были запущены все необходимые процедуры", – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Департамент Полиции безопасности (КаПо) совместно с прокуратурой начал расследование для выяснения обстоятельств. Известно, что БпЛА упал в воскресенье утром.

"По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это мог быть украинский дрон, нацеленный на объекты на территории России, но который Россия с помощью GPS-глушения и других средств электронной борьбы сбила с курса, и он отклонился в воздушное пространство Эстонии. В настоящее время ничто не указывает на то, что это мог быть российский дрон", — прокомментировал генеральный директор КаПо Марго Паллосон.

Он добавил, что это был военный дрон, к которому было прикреплено взрывное устройство, оно сдетонировало.

Паллосон акцентировал, что, возможно, дрон попал в воздушное пространство Эстонии как из России, так и из Латвии.

По словам Певкура, находка обломков дрона прежде всего связана с тем, что Россия продолжает войну в Украине, а Украина защищает себя.