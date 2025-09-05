Президент Естонії закликав готуватися до скорочення американських військ у Європі

Алар Каріс (Фото: Kimmo Brandt/EPA)

Європейським країнам, які межують із Росією, слід бути готовими до того, що Вашингтон може скоротити чисельність своїх військ у регіоні, нарощуючи власний військовий потенціал. Про це в інтерв’ю газеті Politico повідомив президент Естонії Алар Каріс.

Він розповів, що переконував президента США Дональда Трампа у важливості збереження військ у Східній Європі, коли вони дві години сиділи поряд під час квітневого похорону папи римського Франциска.

"Я все пояснив. Присутність американських військ в Естонії – не тільки в Естонії, а й у Європі має вирішальне значення, і це важливо для Сполучених Штатів, а не тільки для Європи", – заявив Каріс.

Але хоча Каріс і заспокоївся завдяки деяким заявам Трампа, зокрема його обіцянці цього тижня зберегти американські війська в Польщі, він наголосив, що, як і раніше, "дуже складно передбачити", що Вашингтон зробить у країнах Балтії.

Такі країни, як Естонія, "мають бути готовими до будь-якого сценарію", а ризик виведення військ найбільшого члена НАТО "означає, що нам слід нарощувати власний потенціал", додав Каріс.

Наразі у країнах Балтії (Естонія, Литва та Латвія) розміщено близько 2000 американських військовослужбовців у рамках нарощування військової присутності після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Пентагон наразі проводить аналіз своєї глобальної структури сил і, як очікується, надасть результати наприкінці цього місяця. Хоча зміст огляду поки невідомий, він готується під керівництвом заступника міністра оборони з політичних питань Елбріджа Колбі, затятого прихильника скорочення присутності США в Європі.