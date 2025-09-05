Президент Эстонии призвал готовиться к сокращению американских войск в Европе

Алар Карис (Фото: Kimmo Brandt/EPA)

Европейским странам, граничащим с Россией, следует быть готовыми к тому, что Вашингтон может сократить численность своих войск в регионе, наращивая собственный военный потенциал. Об этом в интервью газете Politico сообщил президент Эстонии Алар Карис.

Он рассказал, что убеждал президента США Дональда Трампа в важности сохранения войск в Восточной Европе, когда они два часа сидели рядом друг с другом во время апрельских похорон папы римского Франциска.

"Я все объяснил. Присутствие американских войск в Эстонии – не только в Эстонии, но и в Европе имеет решающее значение, и это важно для Соединенных Штатов, а не только для Европы", — заявил Карис.

Но хотя Карис и успокоился благодаря некоторым заявлениям Трампа, в частности его обещанию на этой неделе сохранить американские войска в Польше, он подчеркнул, что по-прежнему "очень сложно предсказать", что Вашингтон сделает в странах Балтии.

Такие страны, как Эстония, "должны быть готовы к любому сценарию", а риск вывода войск крупнейшего члена НАТО "означает, что нам следует наращивать собственный потенциал", добавил Карис.

Сейчас в странах Балтии (Эстония, Литва и Латвия) размещено около 2000 американских военнослужащих в рамках наращивания военного присутствия после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Пентагон в настоящее время проводит анализ своей глобальной структуры сил и, как ожидается, предоставит результаты в конце этого месяца. Хотя содержание обзора пока неизвестно, он готовится под руководством заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбриджа Колби, ярого сторонника сокращения присутствия США в Европе.