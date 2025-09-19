Російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу столиці

МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ у зв'язку з порушенням повітряного простору

Російський МіГ-31 (Фото: Wikipedia)

У п’ятницю, 19 вересня, російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії поблизу столиці країни. Про це повідомило видання Politico із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Три російські винищувачі влетіли в повітряний простір Естонії, що стало серйозною ескалацією конфлікту на східному кордоні НАТО.

Співрозмовники розповіли, що літаки МіГ-31, здатні нести гіперзвукову ракету "Кинджал", перетнули близько п'яти морських миль всередині території Естонії та попрямували до Таллінна.

Російські літаки кружляли близько 12 хвилин, перш ніж НАТО підняло в повітря італійські F-35, щоб супроводити їх.

Міністерство закордонних справ Естонії підтвердило порушення повітряного простору й викликало тимчасового повіреного у справах РФ для висловлення протесту та вручення ноти.

У МЗС додали, що вторгнення сталося над Фінською затокою, де три винищувачі без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії й перебували там загалом 12 хвилин.

"Росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії цього року, що саме по собі є неприйнятним. Але сьогоднішнє вторгнення, за участю трьох винищувачів, що увійшли до нашого повітряного простору, є безпрецедентно зухвалим", – сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

На цьому тлі він закликав до політичного й економічного тиску на Росію.

8 вересня МЗС Естонії вручило тимчасовому повіреному РФ ноту протесту після порушення російським гелікоптером повітряного простору країни.

13 вересня повідомлялося, що Естонія запровадила тимчасову заборону на польоти вздовж східного кордону на тлі активності українських БпЛА в Ленінградській області та дій Росії.