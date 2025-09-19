Російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу столиці
У п’ятницю, 19 вересня, російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії поблизу столиці країни. Про це повідомило видання Politico із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.
Три російські винищувачі влетіли в повітряний простір Естонії, що стало серйозною ескалацією конфлікту на східному кордоні НАТО.
Співрозмовники розповіли, що літаки МіГ-31, здатні нести гіперзвукову ракету "Кинджал", перетнули близько п'яти морських миль всередині території Естонії та попрямували до Таллінна.
Російські літаки кружляли близько 12 хвилин, перш ніж НАТО підняло в повітря італійські F-35, щоб супроводити їх.
Міністерство закордонних справ Естонії підтвердило порушення повітряного простору й викликало тимчасового повіреного у справах РФ для висловлення протесту та вручення ноти.
У МЗС додали, що вторгнення сталося над Фінською затокою, де три винищувачі без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії й перебували там загалом 12 хвилин.
"Росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії цього року, що саме по собі є неприйнятним. Але сьогоднішнє вторгнення, за участю трьох винищувачів, що увійшли до нашого повітряного простору, є безпрецедентно зухвалим", – сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
На цьому тлі він закликав до політичного й економічного тиску на Росію.
- 8 вересня МЗС Естонії вручило тимчасовому повіреному РФ ноту протесту після порушення російським гелікоптером повітряного простору країни.
- 13 вересня повідомлялося, що Естонія запровадила тимчасову заборону на польоти вздовж східного кордону на тлі активності українських БпЛА в Ленінградській області та дій Росії.
