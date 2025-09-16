Естонія будує на кордоні з Росією 40-кілометровий протитанковий рів
Протягом наступних двох років на південно-східному кордоні Естонії буде викопано майже 40 кілометрів протитанкових ровів, що стане частиною розширених прикордонних укріплень Балтійської оборонної зони. Про це повідомив мовник ERR.
"Оскільки на північному сході Естонії у нас вже є хороша природна перешкода у вигляді річки Нарва, а на схід від неї – Чудського озера, то на південному сході Естонії, щоб зупинити противника, планується побудувати 40 кілометрів протитанкового рову", – розповів підполковник Айнар Афанасьєв з Генерального штабу Сил оборони Естонії.
Він пояснив, що там, де є болотисті ділянки, в цьому немає потреби, оскільки там теж не пройде техніка.
Військовий акцентував, що до кінця 2027 року має бути побудовано понад 40 кілометрів протитанкового рову, а також близько 600 бункерів.
Заплановано, що оборонна зона на східному кордоні Естонії буде близько 100 кілометрів у довжину та близько 40 кілометрів у глибину від сухопутного кордону.
У відділі закупівель Центру оборонних інвестицій розповіли, що цього року планується побудувати два опорні пункти – на північному сході й на південному сході Естонії, вони складатимуться з 14 бункерів, а також складські приміщення.
Проєкт Балтійської лінії оборони на південному сході Естонії офіційно розпочався з будівництва протитанкових ровів у межах більш масштабних заходів щодо зміцнення кордону. Спочатку основна увага приділялася невеликій ділянці, де будувалися протитанкові рови протяжністю до чотирьох кілометрів, а також планувалося створити 28 бункерів і 10 складів до 2025 року.
Будівництво переважно зосереджено на ділянках, де кордон проходить по густих лісових масивах, причому протитанкові рови також служать елементом охорони кордону. Головна мета – затримати ворожі сили й виграти час для реагування в разі вторгнення. Уроки, винесені з війни Росії проти України, лягли в основу проєкту.
- 8 вересня МЗС Естонії вручило тимчасовому повіреному РФ ноту протесту після порушення російським гелікоптером повітряного простору країни.
- 13 вересня повідомлялося, що Естонія запровадила тимчасову заборону на польоти вздовж східного кордону на тлі активності українських БпЛА в Ленінградській області та дій Росії.
