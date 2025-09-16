Естонія будує на кордоні з Росією 40-кілометровий протитанковий рів

До кінця 2027 року має бути побудовано понад 40 кілометрів протитанкового рову на південно-східному кордоні Естонії

Кордон Естонії та Росії (Фото: Valda Kalnina/EPA)

Протягом наступних двох років на південно-східному кордоні Естонії буде викопано майже 40 кілометрів протитанкових ровів, що стане частиною розширених прикордонних укріплень Балтійської оборонної зони. Про це повідомив мовник ERR.

"Оскільки на північному сході Естонії у нас вже є хороша природна перешкода у вигляді річки Нарва, а на схід від неї – Чудського озера, то на південному сході Естонії, щоб зупинити противника, планується побудувати 40 кілометрів протитанкового рову", – розповів підполковник Айнар Афанасьєв з Генерального штабу Сил оборони Естонії.

Він пояснив, що там, де є болотисті ділянки, в цьому немає потреби, оскільки там теж не пройде техніка.

Військовий акцентував, що до кінця 2027 року має бути побудовано понад 40 кілометрів протитанкового рову, а також близько 600 бункерів.

Заплановано, що оборонна зона на східному кордоні Естонії буде близько 100 кілометрів у довжину та близько 40 кілометрів у глибину від сухопутного кордону.

У відділі закупівель Центру оборонних інвестицій розповіли, що цього року планується побудувати два опорні пункти – на північному сході й на південному сході Естонії, вони складатимуться з 14 бункерів, а також складські приміщення.

Проєкт Балтійської лінії оборони на південному сході Естонії офіційно розпочався з будівництва протитанкових ровів у межах більш масштабних заходів щодо зміцнення кордону. Спочатку основна увага приділялася невеликій ділянці, де будувалися протитанкові рови протяжністю до чотирьох кілометрів, а також планувалося створити 28 бункерів і 10 складів до 2025 року.

Будівництво переважно зосереджено на ділянках, де кордон проходить по густих лісових масивах, причому протитанкові рови також служать елементом охорони кордону. Головна мета – затримати ворожі сили й виграти час для реагування в разі вторгнення. Уроки, винесені з війни Росії проти України, лягли в основу проєкту.

8 вересня МЗС Естонії вручило тимчасовому повіреному РФ ноту протесту після порушення російським гелікоптером повітряного простору країни.

13 вересня повідомлялося, що Естонія запровадила тимчасову заборону на польоти вздовж східного кордону на тлі активності українських БпЛА в Ленінградській області та дій Росії.