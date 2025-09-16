Эстония строит на границе с Россией 40-километровый противотанковый ров
В течение следующих двух лет на юго-восточной границе Эстонии будет выкопано почти 40 километров противотанковых рвов, что станет частью расширенных пограничных укреплений Балтийской оборонительной зоны. Об этом сообщил вещатель ERR.
"Поскольку на северо-востоке Эстонии у нас уже есть хорошее природное препятствие в виде реки Нарва, а к востоку от нее – Чудского озера, то на юго-востоке Эстонии, чтобы остановить противника, планируется построить 40 километров противотанкового рва", — рассказал подполковник Айнар Афанасьев из Генерального штаба Сил обороны Эстонии.
Он пояснил, что там, где есть болотистые участки, в этом нет необходимости, поскольку там тоже не пройдет техника.
Военный акцентировал, что до конца 2027 года должно быть построено более 40 километров противотанкового рва, а также около 600 бункеров.
Запланировано, что оборонительная зона на восточной границе Эстонии будет около 100 километров в длину и около 40 километров в глубину от сухопутной границы.
В отделе закупок Центра оборонных инвестиций рассказали, что в этом году планируется построить два опорных пункта – на северо-востоке и на юго-востоке Эстонии, они будут состоять из 14 бункеров, а также складские помещения.
Проект Балтийской линии обороны на юго-востоке Эстонии официально начался со строительства противотанковых рвов в рамках более масштабных мероприятий по укреплению границы. Изначально основное внимание уделялось небольшому участку, где строились противотанковые рвы протяженностью до четырех километров, а также планировалось создать 28 бункеров и 10 складов до 2025 года.
Строительство в основном сосредоточено на участках, где граница проходит по густым лесным массивам, причем противотанковые рвы также служат элементом охраны границы. Главная цель – задержать вражеские силы и выиграть время для реагирования в случае вторжения. Уроки, извлеченные из войны России против Украины, легли в основу проекта.
- 8 сентября МИД Эстонии вручило временному поверенному РФ ноту протеста после нарушения российским вертолетом воздушного пространства страны.
- 13 сентября сообщалось, что Эстония ввела временный запрет на полеты вдоль восточной границы на фоне активности украинских БпЛА в Ленинградской области и действий России.
