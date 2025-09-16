Эстония строит на границе с Россией 40-километровый противотанковый ров

До конца 2027 года должно быть построено более 40 километров противотанкового рва на юго-восточной границе Эстонии

Граница Эстонии и России (Фото: Valda Kalnina/EPA)

В течение следующих двух лет на юго-восточной границе Эстонии будет выкопано почти 40 километров противотанковых рвов, что станет частью расширенных пограничных укреплений Балтийской оборонительной зоны. Об этом сообщил вещатель ERR.

"Поскольку на северо-востоке Эстонии у нас уже есть хорошее природное препятствие в виде реки Нарва, а к востоку от нее – Чудского озера, то на юго-востоке Эстонии, чтобы остановить противника, планируется построить 40 километров противотанкового рва", — рассказал подполковник Айнар Афанасьев из Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

Он пояснил, что там, где есть болотистые участки, в этом нет необходимости, поскольку там тоже не пройдет техника.

Военный акцентировал, что до конца 2027 года должно быть построено более 40 километров противотанкового рва, а также около 600 бункеров.

Запланировано, что оборонительная зона на восточной границе Эстонии будет около 100 километров в длину и около 40 километров в глубину от сухопутной границы.

В отделе закупок Центра оборонных инвестиций рассказали, что в этом году планируется построить два опорных пункта – на северо-востоке и на юго-востоке Эстонии, они будут состоять из 14 бункеров, а также складские помещения.

Проект Балтийской линии обороны на юго-востоке Эстонии официально начался со строительства противотанковых рвов в рамках более масштабных мероприятий по укреплению границы. Изначально основное внимание уделялось небольшому участку, где строились противотанковые рвы протяженностью до четырех километров, а также планировалось создать 28 бункеров и 10 складов до 2025 года.

Строительство в основном сосредоточено на участках, где граница проходит по густым лесным массивам, причем противотанковые рвы также служат элементом охраны границы. Главная цель – задержать вражеские силы и выиграть время для реагирования в случае вторжения. Уроки, извлеченные из войны России против Украины, легли в основу проекта.

8 сентября МИД Эстонии вручило временному поверенному РФ ноту протеста после нарушения российским вертолетом воздушного пространства страны.

13 сентября сообщалось, что Эстония ввела временный запрет на полеты вдоль восточной границы на фоне активности украинских БпЛА в Ленинградской области и действий России.