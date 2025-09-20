Прем’єр Естонії пояснив, чому не збили російські МіГ-31, які порушили повітряний простір країни

Для застосування сили проти літака, який порушив повітряний простір НАТО, існують певні параметри, заявив Крістен Міхал

Крістен Міхал (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Російські винищувачі, які 19 вересня порушили повітряний простір Естонії, не збили, тому що для цього не було "потрібних параметрів", заявив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Його слова наводить мовник ERR.

У посадовця запитали: чому не збили російські МіГ-31, які залетіли до країни напередодні.

"Я б сказав так: для застосування сили все ж таки існують певні параметри. Їх змусили залишити повітряний простір після отримання сигналу. Але вони не зробили так швидко, як могли б", – зазначив Міхал.

Він додав, що стаття 4 і консультації з союзниками по НАТО прояснять, як члени Альянсу діятимуть наступного разу.

"Але НАТО діє, Альянс готовий, і його здатність до реагування на дуже високому рівні", – наголосив прем’єр Естонії.

У Міхала уточнили, що має статися, щоб російські літаки були збиті.

"Кожна дія має свої параметри. Я хочу, щоб для росіян було зрозуміло: їм зовсім не варто сюди потикатися, щоб взагалі не постало питання про те, чи їх збивати", – відповів він.

19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Загалом вони перебували над Естонією близько 12 хвилин. Естонське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах РФ, щоб висловити протест.

Згодом естонський уряд вирішив запросити проведення консультацій із союзниками з НАТО за статтею 4 – востаннє до цього вдавалися після дронової атаки РФ на Польщу 10 вересня.

