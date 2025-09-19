Естонія запросила консультації НАТО після зальоту російських літаків до країни

Крістен Міхал (Фото: VALDA KALNINA / EPA)

У відповідь на заліт російських військових літаків Естонія вирішила запросити проведення консультацій із союзниками з НАТО. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Крістен Міхал.

"Сьогодні вранці три російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Винищувачі НАТО відреагували, і російські літаки були змушені втекти. Таке порушення є абсолютно неприйнятним. Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО з проханням про консультації відповідно до статті 4", – написав він.

У п’ятницю, 19 вересня, російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії поблизу столиці країни Таллінна. Естонське Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах РФ для висловлення протесту та вручення відповідної ноти.

Російські літаки перебували над Естонією близько 12 хвилин, підтверджувало дипломатичне відомство країни.

"НАТО негайно відреагувало та перехопило російський літак. Це ще один приклад безрозсудної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати", – заявила речниця НАТО Еллісон Гарт.

Тим часом глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа підтримує Естонію на тлі цього інциденту.

ОНОВЛЕНО. "Це не випадковість. Це системна російська кампанія проти Європи, проти НАТО, проти Заходу. І вона вимагає системної відповіді. Необхідні сильні дії – як спільні, так і з боку кожної окремої країни. Росія має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску, насамперед через економіку, і найкраще це забезпечують санкції. Водночас мають зростати і втрати Росії у війні, чого можна досягти завдяки сильній українській армії", – відреагував на подію президент Володимир Зеленський.

ДОВІДКА. Стаття 4 Північноатлантичного договору звучить так: "Сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін".