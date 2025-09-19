В Євросоюзі та НАТО відреагували на заліт російських МіГ-31 до Естонії

Російський літак (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

В Європейському Союзі та НАТО засудили порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії. Відповідні заяви посадовці ЄС та Альянсу оприлюднили в соціальній мережі X.

Речниця НАТО Еллісон Гарт підтвердила, що російські літаки порушили повітряний простір Естонії.

"НАТО негайно відреагувало та перехопило російський літак. Це ще один приклад безрозсудної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати", – додала Гарт.

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа підтримує Естонію на тлі останнього порушення Росією повітряного простору.

"Ми рішуче відповімо на кожну провокацію, інвестуючи в посилення східного флангу. Зі зростанням загроз зростатиме і наш тиск", – наголосила вона.

Фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС швидко схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас наголосила, що порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками є надзвичайно небезпечною провокацією.

"Це вже третє подібне порушення повітряного простору ЄС за кілька днів і ще більше загострює напруженість у регіоні. ЄС повністю солідарний з Естонією", – написала Каллас.

Вона додала, що перебуває в тісному контакті з урядом Естонії.

"Ми продовжуватимемо підтримувати наші держави-члени у зміцненні їхньої оборони за допомогою європейських ресурсів", – додала очільниця європейської дипломатії.

На її думку, російський диктатор Володимир Путін випробовує рішучість Заходу, "ми не повинні демонструвати слабкість".

У п’ятницю, 19 вересня, російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії поблизу столиці країни. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ для висловлення протесту та вручення ноти.