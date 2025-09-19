В Евросоюзе и НАТО отреагировали на залет российских МиГ-31 в Эстонию

Российский самолет (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В Европейском Союзе и НАТО осудили нарушение российскими истребителями воздушного пространства Эстонии. Соответствующие заявления чиновники ЕС и Альянса обнародовали в социальной сети X.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт подтвердила, что российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии.

"НАТО немедленно отреагировала и перехватила российский самолет. Это еще один пример безрассудного поведения России и способности НАТО реагировать", – добавила Харт.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа поддерживает Эстонию на фоне последнего нарушения Россией воздушного пространства.

"Мы решительно ответим на каждую провокацию, инвестируя в усиление восточного фланга. С ростом угроз будет расти и наше давление", – подчеркнула она.

Фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС быстро одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами является чрезвычайно опасной провокацией.

"Это уже третье подобное нарушение воздушного пространства ЕС за несколько дней и еще больше обостряет напряженность в регионе. ЕС полностью солидарен с Эстонией", – написала Каллас.

Она добавила, что находится в тесном контакте с правительством Эстонии.

"Мы продолжим поддерживать наши государства-члены в укреплении их обороны с помощью европейских ресурсов", – добавила глава европейской дипломатии.

По ее мнению, российский диктатор Владимир Путин испытывает решимость Запада, "мы не должны демонстрировать слабость".

В пятницу, 19 сентября, российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи столицы страны. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ для выражения протеста и вручения ноты.