Британські Typhoon готові збивати російські БпЛА, які порушать повітряний простір НАТО

Винищувачі будуть готові атакувати російські дрони, які пролітають над країнами НАТО, заявив Джон Гілі

Джон Гілі (Фото: Neil Hall/EPA)

Британські винищувачі готові збивати російські безпілотники, які порушать повітряний простір Польщі чи іншої держави НАТО. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, передає газета The Guardian.

Він заявив, що НАТО "реагує згуртовано і рішуче" на загрози й що винищувачі Typhoon будуть готові атакувати російські дрони, які пролітають над країнами НАТО, якщо це буде необхідно.

"Якщо у вас є дрони, які наражають на небезпеку життя поляків, то НАТО вживе заходів, щоб їх знищити", – сказав Гілі, додавши, що Typhoon були частиною ширшої місії "із захисту повітряного простору НАТО".

Минулого тижня Румунія стала другим союзником НАТО у Східній Європі, який зафіксував перетин свого повітряного простору російським безпілотником. Глава британського Міноборони наголосив, що винищувачі спрямують і до іншої держави Альянсу, якщо це буде необхідно.

"Вони розгорнуті в рамках патрулювання повітряного простору Східної служби НАТО", – сказав Гілі, наголосивши, що це частина внеску Лондона в Альянс.

Він також додав, що наразі немає підтвердження намірів Росії щодо зальоту дронів у Польщу, але зазначив, що "це все одно безрозсудно, це все одно небезпечно" й за сценарієм російського диктатора Володимира Путіна.