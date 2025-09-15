"Східний вартовий". Британія перекидає у Польщу винищувачі Typhoon

Британія заявила про "непохитну рішучість" захищати кожен сантиметр території союзників

Винищувачі (Фото: Міноборони Британії)

Велика Британія спрямувала до Польщі свої винищувачі після інциденту з порушенням повітряного простору країни російськими безпілотниками. Про це повідомило Міністерство оборони Британії.

"Рішучість Великої Британії допомагати НАТО захищати кожен сантиметр території союзників є непохитною", – зазначили у британському Міноборони.

Тому винищувачі Typhoon приєднаються до союзників і виконуватимуть місії протиповітряної оборони над Польщею в межах програми "Східний вартовий".

Союзники почали операцію "після безрозсудного та небезпечного вторгнення російських безпілотників до Польщі" минулого тижня, додали в британському Міноборони.

13 вересня у Польщі розпочалась операція НАТО "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на країну за три дні до цього. У її межах союзники по Альянсу обіцяли надати військову допомогу Варшаві.

Наступного дня Навроцький дав згоду на розміщення військ союзників із НАТО на території його країни в межах нової операції Альянсу.