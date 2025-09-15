"Восточный страж". Британия перебрасывает в Польшу истребители Typhoon

Британия заявила о "непоколебимой решимости" защищать каждый сантиметр территории союзников

Истребители (Фото: Минобороны Британии)

Великобритания направила в Польшу свои истребители после инцидента с нарушением воздушного пространства страны российскими беспилотниками. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

"Решимость Великобритании помогать НАТО защищать каждый сантиметр территории союзников является непоколебимой", — отметили в британском Минобороны.

Поэтому истребители Typhoon присоединятся к союзникам и будут выполнять миссии противовоздушной обороны над Польшей в рамках программы "Восточный страж".

Союзники начали операцию "после безрассудного и опасного вторжения российских беспилотников в Польшу" на прошлой неделе, добавили в британском Минобороны.

13 сентября в Польше началась операция НАТО "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов по стране за три дня до этого. В ее рамках союзники по Альянсу обещали оказать военную помощь Варшаве.

На следующий день Навроцкий дал согласие на размещение войск союзников по НАТО на территории его страны в рамках новой операции Альянса.