МИД Британии вызвал российского посла из-за дронов в Румынии и Польше

МИД Британии (Фото: Andy Rain/EPA)

Великобритания вызвала посла России из-за нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства государств НАТО. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Британское правительство вызвало российского посла из-за "беспрецедентного" нарушения воздушного пространства НАТО в Польше и Румынии в последние дни.

Спикер британского Министерства иностранных дел заявил, что значительное и беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши и НАТО российскими беспилотниками на прошлой неделе, а затем еще одно вторжение в воздушное пространство Румынии в субботу, было абсолютно неприемлемым.

Он добавил, что Британия едина с Польшей, Румынией, Украиной и союзниками по НАТО, безоговорочно осуждая эти безрассудные действия.

В то время как европейский континент снова сталкивается с расширением безрассудного поведения России, защита Украины от агрессии российского диктатора Владимира Путина имеет решающее значение для безопасности всей Европы, включая Британию.

Спикер МИД Британии отметил, что реакция сил НАТО демонстрирует серьезность, с которой Альянс относится к действиям России.

"И, как заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, вместе с союзниками НАТО мы укрепляем нашу оборону вдоль восточного фланга, используя новые технологии, такие как системы обнаружения и вооружения для борьбы с беспилотниками", – говорится в заявлении.

Россия должна понимать, что ее продолжающаяся агрессия лишь укрепляет единство союзников по НАТО и решимость поддерживать Украину, и любые дальнейшие вторжения будут встречены силой, подчеркнули в ведомстве.