Зеленский про дрон в Румынии: Россияне понимают, куда летят их БпЛА, это не случайность

Президент подчеркнул, что нужно уже сейчас принимать и реализовывать совместные решения против России

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на залет российского дрона в Румынию и воздушную тревогу в Польше. По его словам, российские военные не могут не понимать, куда именно направлены их дроны.

"Российские военные точно понимают, куда направлены их дроны, сколько времени они способны провести в воздухе. Маршруты всегда просчитаны. Это не может быть случайностью, ошибкой или самодеятельностью каких-то командиров низшего уровня. Это очевидное расширение войны Россией, и именно так они делают: сначала маленькие шаги, а в итоге большие потери", – отметил он.

В Румынию вечером 13 сентября залетел российский дрон, который углубился до 10 км на территорию страны и оперировал в ее воздушном пространстве около 50 минут, сообщил Зеленский. Румыния подняла боевую авиацию – два истребителя F-16. Польша также задействовала военный ответ на угрозу ударных беспилотников России.

В разных регионах Украины в течение дня также фиксировались российские дроны, в частности на границе с Беларусью. По предварительной информации, для запуска БпЛА в направлении Волыни было использовано воздушное пространство страны.

"Именно поэтому надо действовать всегда превентивно, исходя из принципа, что не бывает малозначительных военных угроз от тех, кто привык уничтожать независимость и жизнь других. Россия привыкла и должна почувствовать последствия. Санкции против России нужны", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, именно поэтому Украина предложила партнерам создать совместную систему защиты.

"Не ждите десятков "шахедов" и баллистику, чтобы наконец принять решение", – сказал он.