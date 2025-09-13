Зеленський відреагував на дрон у Румунії: Росіяни розуміють, куди летять їх БпЛА, це не випадковість
Президент Володимир Зеленський відреагував на заліт російського дрона до Румунії та повітряну тривогу в Польщі. За його словами, російські військові не можуть не розуміти, куди саме направлені їх дрони.
"Російські військові точно розуміють, куди направлені їхні дрони, скільки часу вони здатні провести в повітрі. Маршрути завжди прораховані. Це не може бути випадковістю, помилкою чи самодіяльністю якихось командирів нижчого рівня. Це очевидне розширення війни Росією, і саме так вони роблять: спочатку маленькі кроки, а в підсумку великі втрати", – зазначив він.
До Румунії ввечері 13 вересня залетів російський дрон, який заглибився до 10 км на територію країни та оперував у її повітряному просторі близько 50 хвилин, повідомив Зеленський. Румунії підіймала бойову авіацію – два винищувачі F-16. Польща також залучила військову відповідь на загрозу ударних безпілотників Росії.
В різних регіонах України протягом дня також фіксувалися російські дрони, зокрема на кордоні з Білоруссю. За попередньою інформацією, для запуску БпЛА в напрямку Волині був використаний повітряний простір країни.
"Саме тому треба діяти завжди превентивно, виходячи з принципу, що не буває малозначних воєнних загроз від тих, хто звик знищувати незалежність та життя інших. Росія звикла й повинна відчути наслідки. Санкції проти Росії потрібні", – наголосив Зеленський.
За його словами, саме тому Україна запропонувала партнерам створити спільну систему захисту.
"Не чекайте десятків "шахедів" і балістику, щоб нарешті ухвалити рішення", – сказав він.
- Польща 13 вересня через загрозу дронів підіймала авіацію та закрила аеропорт в Любліні. В Румунії винищувачі перехопили БпЛА та вели його, однак за деякий час він зник з радарів.
- 13 вересня у країні стартувала операція "Східний вартовий" за участі літаків країн-союзників.
Коментарі (0)