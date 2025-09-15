МЗС Британії викликало російського посла через дрони в Румунії та Польщі

МЗС Британії (Фото: Andy Rain/EPA)

Велика Британія викликала посла Росії через порушення російськими безпілотниками повітряного простору держав НАТО. Про це повідомила британська газета The Guardian.

Британський уряд викликав російського посла через "безпрецедентне" порушення повітряного простору НАТО в Польщі та Румунії останніми днями.

Речник британського Міністерства закордонних справ заявив, що значне й безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі та НАТО російськими безпілотниками минулого тижня, а потім ще одне вторгнення в повітряний простір Румунії в суботу, було абсолютно неприйнятним.

Він додав, що Британія єдина з Польщею, Румунією, Україною і союзниками по НАТО, беззастережно засуджуючи ці безрозсудні дії.

У той час як європейський континент знову стикається з розширенням безрозсудної поведінки Росії, захист України від агресії російського диктатора Володимира Путіна має вирішальне значення для безпеки всієї Європи, включно з Британією.

Речник МЗС Британії зазначив, що реакція сил НАТО демонструє серйозність, з якою Альянс ставиться до дій Росії.

"І, як заявив у п'ятницю генеральний секретар НАТО Марк Рютте, разом з союзниками НАТО ми зміцнюємо нашу оборону вздовж східного флангу, використовуючи нові технології, такі як системи виявлення й озброєння для боротьби з безпілотниками", – йдеться у заяві.

Росія повинна розуміти, що її агресія, що триває, лише зміцнює єдність союзників по НАТО і рішучість підтримувати Україну, і будь-які подальші вторгнення будуть зустрінуті силою, наголосили у відомстві.