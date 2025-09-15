МЗС Британії викликало російського посла через дрони в Румунії та Польщі
Велика Британія викликала посла Росії через порушення російськими безпілотниками повітряного простору держав НАТО. Про це повідомила британська газета The Guardian.
Британський уряд викликав російського посла через "безпрецедентне" порушення повітряного простору НАТО в Польщі та Румунії останніми днями.
Речник британського Міністерства закордонних справ заявив, що значне й безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі та НАТО російськими безпілотниками минулого тижня, а потім ще одне вторгнення в повітряний простір Румунії в суботу, було абсолютно неприйнятним.
Він додав, що Британія єдина з Польщею, Румунією, Україною і союзниками по НАТО, беззастережно засуджуючи ці безрозсудні дії.
У той час як європейський континент знову стикається з розширенням безрозсудної поведінки Росії, захист України від агресії російського диктатора Володимира Путіна має вирішальне значення для безпеки всієї Європи, включно з Британією.
Речник МЗС Британії зазначив, що реакція сил НАТО демонструє серйозність, з якою Альянс ставиться до дій Росії.
"І, як заявив у п'ятницю генеральний секретар НАТО Марк Рютте, разом з союзниками НАТО ми зміцнюємо нашу оборону вздовж східного флангу, використовуючи нові технології, такі як системи виявлення й озброєння для боротьби з безпілотниками", – йдеться у заяві.
Росія повинна розуміти, що її агресія, що триває, лише зміцнює єдність союзників по НАТО і рішучість підтримувати Україну, і будь-які подальші вторгнення будуть зустрінуті силою, наголосили у відомстві.
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну в Польщу залетіли "шахеди". У МВС країни повідомили, що, крім уламків дронів, знайшли фрагменти ракети.
- За даними Welt, п'ять російських дронів летіли до бази НАТО у Польщі.
- 11 вересня Трамп заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі могло бути "помилкою". Водночас Сікорський це заперечив.
- 13 вересня російський дрон залетів до Румунії. Також повітряна тривога цього дня лунала в Польщі.
