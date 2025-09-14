У Польщі заявили, що Захід має подумати над збиттям російських цілей над Україною

Варшава лише із союзниками може ухвалити рішення про безпілотну зону над Україною, зауважив глава польської дипломатії

Радослав Сікорський (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу збивати російські ракети та дрони над Україною. Про це чиновник розповів в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає медіа Tagesschau.

"Якщо ви питаєте мене особисто: ми повинні подумати над цим [безпілотною зоною над Україною]. Технічно ми як НАТО і Європейський союз були б здатні це зробити, але це рішення не може ухвалити Польща самостійно, а тільки разом із союзниками", – заявив Сікорський.

Також міністр пропонує проводити скоординовані дії проти "тіньового флоту" РФ у Балтійському морі.

"Німеччина або НАТО могли б створити морську зону контролю в Північному морі й у такий спосіб контролювати вхід цих старовинних кораблів до Балтійського моря. Якщо хоча б одне з цих російських суден, два з яких вже затонули в Азовському морі, потоне в Балтійському морі, ми зіткнемося з екологічною катастрофою безпрецедентного масштабу", – зауважив глава МЗС.