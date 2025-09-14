Президент Польщі дозволив розміщення військ союзників у межах "Східного вартового"
Президент Польщі Кароль Навроцький дав згоду на розміщення сил союзників із НАТО на території його країни в межах нової операції Альянсу. Про таку постанову повідомило польське Бюро національної безпеки.
Згідно з документом, глава держави погодився на перебування у Польщі військових підрозділів іноземних держав-членів НАТО з метою посилення польської республіки.
Йдеться про розміщення військ у межах операції Альянсу "Східний вартовий".
Постанова Навроцького має закритий характер, зауважили у польському Бюро нацбезпеки.
Відомство не надало інших подробиць.
- 13 вересня у Польщі розпочалась операція НАТО "Східний вартовий у відповідь на атаку російських дронів по країні за три дні до цього.
- На запитання, чи збиватимуть цілі над заходом України, верховний головком сил Альянсу у Європі Гринкевич заявляв, що в цій операції НАТО зосереджується на обороні своєї території.
- 16 вересня Навроцький відвідає Берлін і Париж, де обговорить із західними лідерами порушення польського повітряного простору російськими дронами.
