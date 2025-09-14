Президент Польщі дозволив розміщення військ союзників у межах "Східного вартового"

Навроцький погодився на перебування у Польщі військових підрозділів іноземних держав-членів Північноатлантичного Альянсу, аби ті посилили країну

Кароль Навроцький (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Президент Польщі Кароль Навроцький дав згоду на розміщення сил союзників із НАТО на території його країни в межах нової операції Альянсу. Про таку постанову повідомило польське Бюро національної безпеки.

Згідно з документом, глава держави погодився на перебування у Польщі військових підрозділів іноземних держав-членів НАТО з метою посилення польської республіки.

Йдеться про розміщення військ у межах операції Альянсу "Східний вартовий".

Постанова Навроцького має закритий характер, зауважили у польському Бюро нацбезпеки.

Відомство не надало інших подробиць.