Президент Польши разрешил размещение войск союзников в рамках "Восточного стража"

Навроцкий согласился на пребывание в Польше военных подразделений иностранных государств-членов Североатлантического Альянса, чтобы те усилили страну

Кароль Навроцкий (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Президент Польши Кароль Навроцкий дал согласие на размещение сил союзников по НАТО на территории его страны в рамках новой операции Альянса. О таком постановлении сообщило польское Бюро национальной безопасности.

Согласно документу, глава государства согласился на пребывание в Польше военных подразделений иностранных государств-членов НАТО с целью усиления польской республики.

Речь идет о размещение войск в рамках операции Альянса "Восточный страж".

Постановление Навроцкого имеет закрытый характер, отметили в польском Бюро нацбезопасности.

Ведомство не предоставило других подробностей.