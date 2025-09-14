Президент Польши разрешил размещение войск союзников в рамках "Восточного стража"
Президент Польши Кароль Навроцкий дал согласие на размещение сил союзников по НАТО на территории его страны в рамках новой операции Альянса. О таком постановлении сообщило польское Бюро национальной безопасности.
Согласно документу, глава государства согласился на пребывание в Польше военных подразделений иностранных государств-членов НАТО с целью усиления польской республики.
Речь идет о размещение войск в рамках операции Альянса "Восточный страж".
Постановление Навроцкого имеет закрытый характер, отметили в польском Бюро нацбезопасности.
Ведомство не предоставило других подробностей.
- 13 сентября в Польше началась операция НАТО "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов по стране за три дня до этого.
- На вопрос, будут ли сбивать цели над западом Украины, верховный главком сил Альянса в Европе Гринкевич заявлял, что в этой операции НАТО сосредотачивается на обороне своей территории.
- 16 сентября Навроцкий посетит Берлин и Париж, где обсудит с западными лидерами нарушение польского воздушного пространства российскими дронами.
