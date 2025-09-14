Навроцкий посетит Париж и Берлин, чтобы обсудить залет российских дронов

Президент Польши 16 сентября посетит Берлин, а затем в тот же день вылетит в Париж

Кароль Навроцкий (Фото: EPA)

Президент Польши Кароль Навроцкий 16 сентября посетит Берлин и Париж, где обсудит с западными лидерами нарушение польского воздушного пространства российскими дронами. Об этом сообщил глава Канцелярии президента Збигнев Богуцкий, передаёт Польское радио.

Отмечается, что Навроцкий изменяет график зарубежных визитов. В частности 16 сентября, он посетит Берлин, а затем в тот же день вылетит в Париж.

В программу визитов добавлена тема российских дронов, 10 сентября нарушивших воздушное пространство Польши.

Навроцкий также планирует обсудить вопрос репараций от Германии и торговое соглашение МЕРКОСУР.

Кроме тем безопасности, президент в Берлине также планирует обсудить вопросы репараций и международной торговли.

В Берлине Навроцкий встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, а также, по данным немецкой стороны, с канцлером Фридрихом Мерцом. В Париже запланированы переговоры на высшем уровне, темами станут безопасность, российская угроза и будущее трансатлантического сотрудничества.