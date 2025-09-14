Навроцкий посетит Париж и Берлин, чтобы обсудить залет российских дронов
Президент Польши Кароль Навроцкий 16 сентября посетит Берлин и Париж, где обсудит с западными лидерами нарушение польского воздушного пространства российскими дронами. Об этом сообщил глава Канцелярии президента Збигнев Богуцкий, передаёт Польское радио.
Отмечается, что Навроцкий изменяет график зарубежных визитов. В частности 16 сентября, он посетит Берлин, а затем в тот же день вылетит в Париж.
В программу визитов добавлена тема российских дронов, 10 сентября нарушивших воздушное пространство Польши.
Навроцкий также планирует обсудить вопрос репараций от Германии и торговое соглашение МЕРКОСУР.
Кроме тем безопасности, президент в Берлине также планирует обсудить вопросы репараций и международной торговли.
В Берлине Навроцкий встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, а также, по данным немецкой стороны, с канцлером Фридрихом Мерцом. В Париже запланированы переговоры на высшем уровне, темами станут безопасность, российская угроза и будущее трансатлантического сотрудничества.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Премьер страны Туск заявил о 19 нарушениях воздушного пространства. В МВД страны сообщили, что, кроме обломков дронов, нашли фрагменты ракеты.
- По состоянию на 12 сентября Польша зафиксировала уже 21 нарушение воздушного пространства российскими дронами.
- 13 сентября в стране стартовала операция "Восточный страж" с участием самолетов стран-союзников.
