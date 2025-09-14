Навроцький відвідає Париж і Берлін, щоб обговорити заліт російських дронів

Президент Польщі 16 вересня відвідає Берлін, а потім того ж дня вилетить до Парижа

Кароль Навроцький (Фото: EPA)

Президент Польщі Кароль Навроцький 16 вересня відвідає Берлін і Париж, де обговорить із західними лідерами порушення польського повітряного простору російськими дронами. Про це повідомив глава Канцелярії президента Збігнєв Богуцький, передає Польське радіо.

Зазначається, що Навроцький змінює графік закордонних візитів. Зокрема 16 вересня, він відвідає Берлін, а потім того ж дня вилетить до Парижа.

У програму візитів додано тему російських дронів, що 10 вересня порушили повітряний простір Польщі.

Навроцький також планує обговорити питання репарацій від Німеччини й торговельну угоду МЕРКОСУР.

Окрім безпекових тем, президент у Берліні також планує обговорити питання репарацій і міжнародної торгівлі.

У Берліні Навроцький зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, а також, за даними німецької сторони, з канцлером Фрідріхом Мерцом. У Парижі заплановані переговори на найвищому рівні, темами стануть безпека, російська загроза і майбутнє трансатлантичної співпраці.