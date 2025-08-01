Сибіга закликав Польщу звернути увагу на російський тіньовий флот, що курсує Балтикою
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав Польщу звернути увагу на те, що майже три чверті трафіку російського тіньового флоту проходить Балтійським морем. Про це він заявив на спільній пресконференції з польським колегою Радославом Сікорським.
Він нагадав, що наступний період Польща буде головувати в Балтійському союзі.
"Близько 70% потоку тіньового флоту, що транспортує російську нафту, проходить Балтійським морем. Дуже важливо звернути на це увагу. Україна активно працює, щоб накласти санкції на підприємства, які безпосередньо залучені в імпорт російської нафти тіньовим флотом", – сказав глава МЗС.
Сибіга також привітав зусилля польської сторони щодо обмеження переміщень російських дипломатів, які, за його словами, зловживають своїм статусом і проводять незаконну діяльність в інших країнах.
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