Сибіга закликав Польщу звернути увагу на російський тіньовий флот, що курсує Балтикою

Україна працює над санкціями проти підприємств, що залучені до імпорту російської нафти

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав Польщу звернути увагу на те, що майже три чверті трафіку російського тіньового флоту проходить Балтійським морем. Про це він заявив на спільній пресконференції з польським колегою Радославом Сікорським.

Він нагадав, що наступний період Польща буде головувати в Балтійському союзі.

"Близько 70% потоку тіньового флоту, що транспортує російську нафту, проходить Балтійським морем. Дуже важливо звернути на це увагу. Україна активно працює, щоб накласти санкції на підприємства, які безпосередньо залучені в імпорт російської нафти тіньовим флотом", – сказав глава МЗС.

Сибіга також привітав зусилля польської сторони щодо обмеження переміщень російських дипломатів, які, за його словами, зловживають своїм статусом і проводять незаконну діяльність в інших країнах.