Глава МЗС Німеччини хоче посилити безпеку в Балтійському регіоні: Ситуація хитка
Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль хоче посилити безпеку в регіоні Балтійського моря. Як він заявив у інтерв'ю німецькій газеті Neue Osnabrücker Zeitung, ситуація там хитка.
За словами Вадефуля, до цього часу Балтійський регіон отримував "занадто мало суспільної уваги". Новий глава німецького МЗС має намір привернути більше уваги до проблем, зокрема й у Балтійському морі.
"Ситуація хитка, це очевидно", – сказав він.
Глава німецького МЗС не уточнив, про що саме йдеться. Але, ймовірно, він мав на увазі пошкодження кабелів передання даних між країнами Балтії та Скандинавією, а також порушення повітряного простору російськими винищувачами.
- У листопаді 2024 року китайське судно Yi Peng 3 пошкодило два підводні телекомунікаційні кабелі: C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною та BCS East-West Interlink між Литвою та Швецією. Капітаном судна виявився росіянин.
- 27 січня 2025 року Міноборони Литви повідомило, що за минулий тиждень винищувачі НАТО п'ять разів підіймалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів у повітряному просторі країн Балтії.
- 21 лютого кабель C-Lion1 знову було пошкоджено в економічній зоні Швеції поблизу острова Готланд.