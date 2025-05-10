Глава МЗС Німеччини хоче посилити безпеку в Балтійському регіоні: Ситуація хитка

За його словами, останнім часом регіон не отримував належної уваги

Йоган Вадефуль (Фото: EPA/ABDUL SABOOR)

Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль хоче посилити безпеку в регіоні Балтійського моря. Як він заявив у інтерв'ю німецькій газеті Neue Osnabrücker Zeitung, ситуація там хитка.

За словами Вадефуля, до цього часу Балтійський регіон отримував "занадто мало суспільної уваги". Новий глава німецького МЗС має намір привернути більше уваги до проблем, зокрема й у Балтійському морі.

"Ситуація хитка, це очевидно", – сказав він.

Глава німецького МЗС не уточнив, про що саме йдеться. Але, ймовірно, він мав на увазі пошкодження кабелів передання даних між країнами Балтії та Скандинавією, а також порушення повітряного простору російськими винищувачами.