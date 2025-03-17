Винищувачі НАТО тричі підіймалися над Балтикою через порушення з боку Росії

Фото: Міноборони Литви

За тиждень винищувачі НАТО, що виконують функції повітряного патрулювання в країнах Балтії, тричі підіймалися у небо для виявлення та супроводження російських літаків, які порушили правила польоту. Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

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За даними відомства, 10 березня винищувачі НАТО вилетіли для ідентифікації військово-транспортного літака Ан-72: той здійснював політ у міжнародному повітряному просторі з материкової частини РФ до Калінінградської області, рухався з увімкненим радіолокаційним транспондером, але без плану польоту, й перебував на зв'язку з Регіональним центром управління польотами.

12 березня літаки Альянсу вилетіли для ідентифікації двох російських винищувачів Су-27, які рухалися у міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області до материкової частини Росії, а окрім цього були зафіксовані два дальніх стратегічних бомбардувальника Ту-22 та один літак-розвідник Іл-20.

Того ж дня винищувачі НАТО вилетіли для ідентифікації двох Ту-22 та двох Су-27, що летіли з Калінінградської області до материкової РФ, а також був зафіксований один пасажирський Іл-18, який рухався у зворотному напрямку.

В усіх інцидентах 12 березня повітряні судна РФ летіли з вимкненими транспондерами, без планів польоту та не підтримували зв'язок з центром Регіональним центром управління, наголошує литовське Міноборони.

У Балтійському морі регулярно стаються інциденти з російськими літаками.

27 січня Міноборони Литви повідомило, що за минулий тиждень винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір країн Балтії, п'ять разів підіймалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків, що порушили правила польотів.

11 лютого російський літак порушив повітряний простір Польщі.