Російський літак порушив повітряний простір на півночі Польщі

У країні-агресорі пояснили це нібито збоєм навігаційної системи літака

Російський Су-24МР (Фото: Вікіпедія)

Російський літак порушив повітряний простір Польщі, повідомило Оперативне командування Збройних сил країни.

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За його даними, фронтовий літак-розвідник Су-24МР Росії порушив повітряний простір Польщі о 13:09 за Києвом. Відбулося це у східній частині Гданської затоки в Балтійському морі.

Повітряне судно рухалося з Калінінградської області, залетіло до Польщі на максимальну глибину 6,5 кілометрів і пробуло там 1 хвилину 12 секунд.

За польотом спостерігали радіолокаційні системи польських Збройних сил, маршрут польоту був "негайно змінений" після втручання штурмана армії РФ.

Чергові служби польського нагляду за повітряним простором контактували з російською стороною – та підтвердила факт порушення та повідомила, що це нібито сталося через збій навігаційної системи літака.

Раніше стало відомо, що вранці у небі над Польщею підіймали авіацію країни та НАТО через російську ракетну атаку по Україні. Під час цього не було зафіксовано порушень повітряного простору.

У Балтійському морі регулярно стаються інциденти з російськими літаками.

17 грудня 2024 року Нідерланди разом із Фінляндією та Швецією своїми винищувачами перехопили російські літаки над Балтикою.

27 січня Міноборони Литви повідомило, що за минулий тиждень винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір країн Балтії, п'ять разів підіймалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків, що порушили правила польотів.