Російський літак порушив повітряний простір на півночі Польщі
Російський літак порушив повітряний простір Польщі, повідомило Оперативне командування Збройних сил країни.
За його даними, фронтовий літак-розвідник Су-24МР Росії порушив повітряний простір Польщі о 13:09 за Києвом. Відбулося це у східній частині Гданської затоки в Балтійському морі.
Повітряне судно рухалося з Калінінградської області, залетіло до Польщі на максимальну глибину 6,5 кілометрів і пробуло там 1 хвилину 12 секунд.
За польотом спостерігали радіолокаційні системи польських Збройних сил, маршрут польоту був "негайно змінений" після втручання штурмана армії РФ.
Чергові служби польського нагляду за повітряним простором контактували з російською стороною – та підтвердила факт порушення та повідомила, що це нібито сталося через збій навігаційної системи літака.
Раніше стало відомо, що вранці у небі над Польщею підіймали авіацію країни та НАТО через російську ракетну атаку по Україні. Під час цього не було зафіксовано порушень повітряного простору.
- У Балтійському морі регулярно стаються інциденти з російськими літаками.
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