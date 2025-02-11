Над Польщею підіймали авіацію країни й НАТО під час ранкової атаки Росії по Україні
Польський F-16 (Фото: GRZEGORZ MICHALOWSKI / EPA)

Авіація Польщі та її союзників із НАТО підіймалася у небо над країною через російську ракетну атаку по Україні. Про це повідомило Оперативне командування Польських збройних сил.

Оперативний командувач залучив усі наявні в його розпорядженні сили й засоби, у повітря були підняті чергові пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий стан готовності.

Ці заходи вводилися, аби гарантувати безпеку у районах, які межують територіями, що перебувають під загрозою.

Таке повідомлення опублікували о 7:19 за Києвом, а уже о 10:24 Оперативне командування повідомило, що польоти польської та союзницької авіації над країною були припинені у зв'язку із закінченням далекобійних авіаударів РФ по Україні.

Також системи ППО та радіолокаційної розвідки повернулися до штатного режиму роботи.

Польські військові не зафіксували порушень повітряного простору країни.

Читайте також
НАТО перехопило російські бомбардувальники та винищувачі на Крайній Півночі
РосіявійнаНАТОПольщаавіаціяппо