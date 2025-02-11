Над Польщею підіймали авіацію країни й НАТО під час ранкової атаки Росії по Україні
Авіація Польщі та її союзників із НАТО підіймалася у небо над країною через російську ракетну атаку по Україні. Про це повідомило Оперативне командування Польських збройних сил.
Оперативний командувач залучив усі наявні в його розпорядженні сили й засоби, у повітря були підняті чергові пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий стан готовності.
Ці заходи вводилися, аби гарантувати безпеку у районах, які межують територіями, що перебувають під загрозою.
Таке повідомлення опублікували о 7:19 за Києвом, а уже о 10:24 Оперативне командування повідомило, що польоти польської та союзницької авіації над країною були припинені у зв'язку із закінченням далекобійних авіаударів РФ по Україні.
Також системи ППО та радіолокаційної розвідки повернулися до штатного режиму роботи.
Польські військові не зафіксували порушень повітряного простору країни.
- Це не перший випадок, коли над Польщею підіймають її та союзницьку авіацію. Проте ця країна все ще не збиває російські ракети над Україною. У Варшаві пояснювали це тим, що немає дозволу всього НАТО.
- Уранці 11 лютого повідомлялося, що окупанти запустили по Україні крилаті ракети повітряного базування. Росіяни завдали комбінованого удару по об’єктах газодобувної промисловості Полтавської області, запустивши майже два десятки ракет різних типів.
- У зв’язку з черговим російським обстрілом Укренерго запровадило аварійні відключення світла.