Над Польщею підіймали авіацію країни й НАТО під час ранкової атаки Росії по Україні

Польський F-16 (Фото: GRZEGORZ MICHALOWSKI / EPA)

Авіація Польщі та її союзників із НАТО підіймалася у небо над країною через російську ракетну атаку по Україні. Про це повідомило Оперативне командування Польських збройних сил.

Оперативний командувач залучив усі наявні в його розпорядженні сили й засоби, у повітря були підняті чергові пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий стан готовності.

Ці заходи вводилися, аби гарантувати безпеку у районах, які межують територіями, що перебувають під загрозою.

Таке повідомлення опублікували о 7:19 за Києвом, а уже о 10:24 Оперативне командування повідомило, що польоти польської та союзницької авіації над країною були припинені у зв'язку із закінченням далекобійних авіаударів РФ по Україні.

Також системи ППО та радіолокаційної розвідки повернулися до штатного режиму роботи.

Польські військові не зафіксували порушень повітряного простору країни.