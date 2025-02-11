Над Польшей поднимали авиацию страны и НАТО во время утренней атаки России по Украине

Польский F-16 (Фото: GRZEGORZ MICHALOWSKI/EPA)

Авиация Польши и ее союзников по НАТО поднималась в небо над страной из-за российской ракетной атаки по Украине. Об этом сообщило Оперативное командование Польских вооруженных сил.

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Оперативный командующий привлек все имеющиеся в распоряжении силы и средства, в воздух были подняты очередные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в наивысшее состояние готовности.

Эти меры вводились, чтобы обеспечить безопасность в районах, граничащих с территориями, находящимися под угрозой.

Такое сообщение опубликовали в 7:19 по Киеву, а уже в 10:24 оперативное командование сообщило, что полеты польской и союзнической авиации над страной были прекращены в связи с окончанием дальнобойных авиаударов РФ по Украине.

Также системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись в штатный режим работы.

Польские военные не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны.