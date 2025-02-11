Над Польшей поднимали авиацию страны и НАТО во время утренней атаки России по Украине
Авиация Польши и ее союзников по НАТО поднималась в небо над страной из-за российской ракетной атаки по Украине. Об этом сообщило Оперативное командование Польских вооруженных сил.
Оперативный командующий привлек все имеющиеся в распоряжении силы и средства, в воздух были подняты очередные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в наивысшее состояние готовности.
Эти меры вводились, чтобы обеспечить безопасность в районах, граничащих с территориями, находящимися под угрозой.
Такое сообщение опубликовали в 7:19 по Киеву, а уже в 10:24 оперативное командование сообщило, что полеты польской и союзнической авиации над страной были прекращены в связи с окончанием дальнобойных авиаударов РФ по Украине.
Также системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись в штатный режим работы.
Польские военные не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны.
- Это не первый случай, когда над Польшей поднимают ее и союзническую авиацию. Тем не менее эта страна все еще не сбивает российские ракеты над Украиной. В Варшаве объясняли это тем, что нет разрешения всего НАТО.
- Утром 11 февраля сообщалось, что оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты воздушного базирования. Россияне нанесли комбинированный удар по объектам газодобывающей промышленности Полтавской области, запустив почти два десятка ракет разных типов.
- В связи с очередным российским обстрелом Укрэнерго ввело аварийные отключения света.