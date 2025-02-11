Российский самолет нарушил воздушное пространство на севере Польши

В стране-агрессоре объяснили это якобы сбоем навигационной системы самолета

Российский Су-24МР (Фото: Википедия)

Российский самолет нарушил воздушное пространство Польши, сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил страны.

По его данным, фронтовой самолет-разведчик Су-24МР России нарушил воздушное пространство Польши в 13:09 по Киеву. Произошло это в восточной части Гданьского залива в Балтийском море.

Воздушное судно двигалось из Калининградской области, залетело в Польшу на максимальную глубину 6,5 километров и пробыло там 1 минуту 12 секунд.

За полетом наблюдали радиолокационные системы польских вооруженных сил, маршрут полета был "немедленно изменен" после вмешательства штурмана армии РФ.

Очередные службы польского надзора за воздушным пространством контактировали с российской стороной – и подтвердила факт нарушения и сообщила, что это якобы произошло из-за сбоя навигационной системы самолета.

Ранее стало известно, что утром в небе над Польшей поднимали авиацию страны и НАТО из-за российской ракетной атаки по Украине. Во время этого не было зафиксировано нарушение воздушного пространства.

В Балтийском море регулярно происходят инциденты с российскими самолетами.

17 декабря 2024 г. Нидерланды вместе с Финляндией и Швецией своими истребителями перехватили российские самолеты над Балтикой.

27 января Минобороны Литвы сообщило, что за прошедшую неделю истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство стран Балтии, пять раз поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов.