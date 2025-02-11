Российский самолет нарушил воздушное пространство на севере Польши
Российский Су-24МР (Фото: Википедия)

Российский самолет нарушил воздушное пространство Польши, сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил страны.

По его данным, фронтовой самолет-разведчик Су-24МР России нарушил воздушное пространство Польши в 13:09 по Киеву. Произошло это в восточной части Гданьского залива в Балтийском море.

Воздушное судно двигалось из Калининградской области, залетело в Польшу на максимальную глубину 6,5 километров и пробыло там 1 минуту 12 секунд.

За полетом наблюдали радиолокационные системы польских вооруженных сил, маршрут полета был "немедленно изменен" после вмешательства штурмана армии РФ.

Очередные службы польского надзора за воздушным пространством контактировали с российской стороной – и подтвердила факт нарушения и сообщила, что это якобы произошло из-за сбоя навигационной системы самолета.

Ранее стало известно, что утром в небе над Польшей поднимали авиацию страны и НАТО из-за российской ракетной атаки по Украине. Во время этого не было зафиксировано нарушение воздушного пространства.

Читайте также
НАТО перехватило российские бомбардировщики и истребители на Крайнем Севере
Россияпольшавоздушное пространствобалтийское моренарушение