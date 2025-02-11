Российский самолет нарушил воздушное пространство на севере Польши
Российский самолет нарушил воздушное пространство Польши, сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил страны.
По его данным, фронтовой самолет-разведчик Су-24МР России нарушил воздушное пространство Польши в 13:09 по Киеву. Произошло это в восточной части Гданьского залива в Балтийском море.
Воздушное судно двигалось из Калининградской области, залетело в Польшу на максимальную глубину 6,5 километров и пробыло там 1 минуту 12 секунд.
За полетом наблюдали радиолокационные системы польских вооруженных сил, маршрут полета был "немедленно изменен" после вмешательства штурмана армии РФ.
Очередные службы польского надзора за воздушным пространством контактировали с российской стороной – и подтвердила факт нарушения и сообщила, что это якобы произошло из-за сбоя навигационной системы самолета.
Ранее стало известно, что утром в небе над Польшей поднимали авиацию страны и НАТО из-за российской ракетной атаки по Украине. Во время этого не было зафиксировано нарушение воздушного пространства.
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