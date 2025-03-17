Истребители НАТО трижды поднимались над Балтикой из-за нарушений со стороны России

Российские самолеты двигались из материковой части РФ в Калининградскую область и в обратном направлении

Фото: Минобороны Литвы

Через неделю истребители НАТО, выполняющие функции воздушного патрулирования в странах Балтии, трижды поднимались в небо для обнаружения и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полета. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

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По данным ведомства, 10 марта истребители НАТО вылетели для идентификации военно-транспортного самолета Ан-72: тот совершал полет в международном воздушном пространстве из материковой части РФ в Калининградскую область, двигался с включенным радиолокационным транспондером, но без плана полета и находился на связи.

12 марта самолеты Альянса вылетели для идентификации двух российских истребителей Су-27, двигавшихся в международном воздушном пространстве из Калининградской области в материковую часть России, а кроме этого были зафиксированы два дальних стратегических бомбардировщика Ту-22 и один самолет-разведчик Ил-20.

В тот же день истребители НАТО вылетели для идентификации двух Ту-22 и двух Су-27, летевших из Калининградской области в материковую РФ, а также был зафиксирован один пассажирский Ил-18, двигавшийся в обратном направлении.

Во всех инцидентах 12 марта воздушные суда РФ летели с выключенными транспондерами, без планов полета и не поддерживали связь с центром Регионального центра управления, отмечает литовское Минобороны.

В Балтийском море регулярно происходят инциденты с российскими самолетами.

27 января Минобороны Литвы сообщило, что за прошедшую неделю истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство стран Балтии, пять раз поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов.

11 февраля российский самолет нарушил воздушное пространство Польши.