Глава МИД Германии хочет усилить безопасность в Балтийском регионе: Ситуация шаткая

По его словам, в последнее время регион не получал должного внимания

Иоган Вадефуль (Фото: EPA/ABDUL SABOOR)

Министр иностранных дел Германии Иоган Вадефуль хочет усилить безопасность в регионе Балтийского моря. Как он заявил в интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung, ситуация там шаткая.

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По словам, Вадефуля, до этого времени Балтийский регион получал "слишком мало общественного внимания". Новый глава немецкого МИД намерен привлечь больше внимания к проблемам, в том числе и в Балтийском море.

"Ситуация шаткая, это очевидно", – сказал он.

Глава немецкого МИД не уточнил, о чем именно идет речь. Но, вероятно, он имел в виду повреждения кабелей передачи данных между странами Балтии и Скандинавией, а также нарушения воздушного пространства российскими истребителями.