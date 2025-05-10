Глава МИД Германии хочет усилить безопасность в Балтийском регионе: Ситуация шаткая
Министр иностранных дел Германии Иоган Вадефуль хочет усилить безопасность в регионе Балтийского моря. Как он заявил в интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung, ситуация там шаткая.
По словам, Вадефуля, до этого времени Балтийский регион получал "слишком мало общественного внимания". Новый глава немецкого МИД намерен привлечь больше внимания к проблемам, в том числе и в Балтийском море.
"Ситуация шаткая, это очевидно", – сказал он.
Глава немецкого МИД не уточнил, о чем именно идет речь. Но, вероятно, он имел в виду повреждения кабелей передачи данных между странами Балтии и Скандинавией, а также нарушения воздушного пространства российскими истребителями.
- В ноябре 2024 года китайское судно Yi Peng 3 повредило два подводных телекоммуникационных кабеля: C-Lion1 между Финляндией и Германией и BCS East-West Interlink между Литвой и Швецией. Капитаном судна оказался россиянин.
- 27 января 2025 года Минобороны Литвы сообщило, что за прошедшую неделю истребители НАТО пять раз поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов в воздушном пространстве стран Балтии.
- 21 февраля кабель C-Lion1 снова был поврежден в экономической зоне Швеции вблизи острова Готланд.