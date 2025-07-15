RMF 24: Польща в Балтійському морі створить зону безпеки для захисту від тіньового флоту РФ

Судно тіньового флоту Росії (Фото: wikipedia)

Польща готується створити зону безпеки у Балтійському морі для захисту від диверсій російського "тіньового флоту". Про це повідомляє радіо RMF 24.

За інформацією медіа, Морське відомство у Гдині видало розпорядження про створення зони безпеки для польсько-шведського енергетичного трубопроводу SwePol Link. Ця зона є смугою Балтійського моря, що проходить вздовж маршруту підводного трубопроводу в польських водах.

У документі вказано точні координати зони безпеки. А як повідомив RMF Мацей Вапінський із компанії "Польські електромережі", ширина трубопроводу становить 250 метрів. Саме ця компанія ініціювала створення зони безпеки.

"У цій зоні заборонено риболовлю, водні види спорту, дайвінг, кидання якорів і проведення будь-яких підводних робіт, якщо тільки вони не дозволені польською енергокомпанією", – сказав Мацей Вапінський.

SwePol Link – це високовольтна підводна кабельна лінія постійного струму, яка з'єднує Польщу та Швецію вже 25 років. Її протяжність становить 254 км, а потужність лінії – 600 мегаватів за напруги 450 кіловольтів.