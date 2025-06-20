МЗС Німеччини: Ризик військового протистояння у Балтійському морі реальний
Регіон Балтійського моря став небезпечною геополітичною гарячою точкою, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час Кільської конференції з безпеки, повідомляє LRT.
"Це зона, де ризик військового протистояння є реальним. Зона, де гібридна діяльність Росії загрожує нашому миру та безпеці", – сказав він.
За словами Вадефуля, гібридна агресія Росії, зокрема пошкодження кабелів передачі даних та живлення, а також військові провокації, зокрема регулярне порушення російськими літаками повітряного простору країн Балтійського регіону, мають на меті дестабілізацію їхніх суспільств і випробування здатності реагувати.
"Ці гібридні операції та військові провокації небезпечні", – наголосив він.
За словами міністра, російський диктатор Володимир Путін розуміє стратегічне значення Балтійського моря, тому НАТО важливо забезпечити сильну та гнучку військову присутність в регіоні.
Вадефуль запевнив, що Німеччина готова протистояти гібридній і військовій агресії Росії в Балтійському регіоні.
"Німеччина допоможе захистити кожен квадратний метр території НАТО", – сказав він.
- Раніше Вадефуль вже закликав посилити безпеку у Балтійському регіоні. За його словами, ситуація там хитка.
- Також він закликав союзників відмовитися від політики "умиротворення" щодо диктатора Путіна.