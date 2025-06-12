Глава МЗС Німеччини: Ми не можемо дозволити повернутися до політики умиротворення агресора

Йоханн Вадефуль (Фото: x.com/JoWadephu)

Від союзників не повинно бути політики "умиротворення" щодо диктатора Росії Володимира Путіна. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль на зустрічі "Веймар+" у Римі, передає ntv.

За його словами, глава Кремля не готовий сідати за стіл переговорів і продовжує домагатися військового рішення повномасштабної війни в Україні.

"Ми не можемо дозволити собі повернутися до політики умиротворення. Саме тому ми сповнені рішучості посилити тиск за допомогою подальших санкцій, наприклад, в енергетичному та фінансовому секторах", – наголосив Вадефуль.

Глава українського МЗС Андрій Сибіга також на зустрічі заявив, що політика "умиротворення" щодо агресора не працює і настав час для "дипломатії тиску".

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася цього року", – наголосив він.