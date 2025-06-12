Глава МЗС Німеччини: Ми не можемо дозволити повернутися до політики умиротворення агресора
Від союзників не повинно бути політики "умиротворення" щодо диктатора Росії Володимира Путіна. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль на зустрічі "Веймар+" у Римі, передає ntv.
За його словами, глава Кремля не готовий сідати за стіл переговорів і продовжує домагатися військового рішення повномасштабної війни в Україні.
"Ми не можемо дозволити собі повернутися до політики умиротворення. Саме тому ми сповнені рішучості посилити тиск за допомогою подальших санкцій, наприклад, в енергетичному та фінансовому секторах", – наголосив Вадефуль.
Глава українського МЗС Андрій Сибіга також на зустрічі заявив, що політика "умиротворення" щодо агресора не працює і настав час для "дипломатії тиску".
"Ми хочемо, щоб війна закінчилася цього року", – наголосив він.
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