Зеленський: Україна пропонує разом з НАТО перехоплювати російські цілі
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує спільно з НАТО перехоплювати російські повітряні цілі. Про це глава держави повідомив після зустрічі з радниками керівників Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії.
Зеленський зауважив, що необхідно якнайшвидше завершити напрацювання гарантій безпеки, чим займаються радники, оскільки Москва "не лише не демонструє жодного бажання закінчувати війну, а й вдається до ескалації, до реальних загроз Європі", запускаючи безпілотники по Польщі.
"Також обговорили готовність нашої держави поділитися досвідом і зробити внесок у спільну оборону НАТО. Ми пропонуємо спільно перехоплювати всі російські цілі", – розповів президент.
- Раніше у верховного головкома Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Гринкевича запитали, чи не час збивати російські цілі над заходом України, коли вони наближаються до кордону. Воєначальник відповів, що у межах нової операції "Східний вартовий" Альянс зосереджується на обороні своєї території.
