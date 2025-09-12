Зеленський: Україна пропонує разом з НАТО перехоплювати російські цілі

Київ готовий поділитись досвідом та зробити внесок у спільну оборону Альянсу, заявив глава держави

Володимир Зеленський (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує спільно з НАТО перехоплювати російські повітряні цілі. Про це глава держави повідомив після зустрічі з радниками керівників Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії.

Зеленський зауважив, що необхідно якнайшвидше завершити напрацювання гарантій безпеки, чим займаються радники, оскільки Москва "не лише не демонструє жодного бажання закінчувати війну, а й вдається до ескалації, до реальних загроз Європі", запускаючи безпілотники по Польщі.

"Також обговорили готовність нашої держави поділитися досвідом і зробити внесок у спільну оборону НАТО. Ми пропонуємо спільно перехоплювати всі російські цілі", – розповів президент.