Зеленский: Украина предлагает вместе с НАТО перехватывать российские цели

Владимир Зеленский (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает совместно с НАТО перехватывать российские воздушные цели. Об этом глава государства сообщил после встречи с советниками руководителей Великобритании, Германии, Франции и Италии.

Зеленский отметил, что необходимо как можно быстрее завершить наработку гарантий безопасности, чем занимаются советники, поскольку Москва "не только не демонстрирует никакого желания заканчивать войну, но и прибегает к эскалации, к реальным угрозам Европе", запуская беспилотники по Польше.

"Также обсудили готовность нашего государства поделиться опытом и внести вклад в общую оборону НАТО. Мы предлагаем совместно перехватывать все российские цели", – рассказал президент.