Зеленский: Украина предлагает вместе с НАТО перехватывать российские цели
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает совместно с НАТО перехватывать российские воздушные цели. Об этом глава государства сообщил после встречи с советниками руководителей Великобритании, Германии, Франции и Италии.
Зеленский отметил, что необходимо как можно быстрее завершить наработку гарантий безопасности, чем занимаются советники, поскольку Москва "не только не демонстрирует никакого желания заканчивать войну, но и прибегает к эскалации, к реальным угрозам Европе", запуская беспилотники по Польше.
"Также обсудили готовность нашего государства поделиться опытом и внести вклад в общую оборону НАТО. Мы предлагаем совместно перехватывать все российские цели", – рассказал президент.
- Ранее у верховного главкома Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Гринкевича спросили, не пора ли сбивать российские цели над западом Украины, когда они приближаются к границе. Военачальник ответил, что в рамках новой операции "Восточный страж" Альянс сосредотачивается на обороне своей территории.
