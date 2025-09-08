В продолжение заседания "коалиции желающих": у Зеленского пообщались с Европой

Наработки по гарантиям безопасности для Киева "уже подготовлены как в политической, так и в военной частях", рассказал руководитель ОП

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел видеозвонок с советниками по вопросам национальной безопасности Великобритании, Германии, Италии и Франции относительно гарантий и военной помощи для Украины, а также усиления санкций против Москвы. Об этом чиновник написал в своих соцсетях.

"Разговор проведен в продолжение заседания "коалиции желающих", которая состоялась в Париже 4 сентября 2025 года. Согласовываем четкую систему гарантий безопасности для Украины. Наработки уже подготовлены как в политической, так и в военной частях", – рассказал Ермак.

Он отметил, что на фоне усиления ракетно-дронных атак оккупантов по Украине (в частности, состоялся первый за время войны удар по зданию правительства ракетой "Искандер"), необходимо дальнейшее усиление позиции Киева в противостоянии агрессии РФ.

По словам главы ОП, в первую очередь нужна дополнительная поддержка Украины, в частности ее противовоздушной обороны, а также усиление санкций против Москвы.

"Обсудили с партнерами следующие практические шаги и мероприятия в этих направлениях. Продолжаем работу", – подытожил чиновник.

В Украине нет официальной должности советника по нацбезопасности, но обычно эти функции исполняет Ермак.

Также 8 сентября глава ОП разговаривал с государственным секретарем, исполняющим обязанности советника по вопросам нацбезопасности президента США Марк Рубио, проинформировав его о российских ударах и обсудив гарантии безопасности, оборонную поддержку, усиление санкций против России и координацию действий с партнерами.