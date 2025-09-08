Defense Express: В здание Кабмина влетел не "шахед", а крылатая ракета "Искандер"

Здание правительства (Фото: ГСЧС)

Во время массированной атаки в ночь на 7 сентября в здание правительства влетел не беспилотник, а крылатая ракета. Об этом сообщило медиа Defense Express со ссылкой на результаты анализа обломков.

По информации собеседников, в здание Кабмина влетела крылатая ракета 9М727 оперативно-тактического комплекса "Искандер", боевая часть которой не взорвалась.

В то же время пожар, возникший на верхних этажах здания, был вызван возгоранием топлива из баков ракеты.

Крылатая ракета 9М727 является одной из трех, предназначенной для ОТРК "Искандер", вместе с 9М728, 9М729. В основном они обозначаются просто как "Искандер-К" или Р-500. Как считается, 9М727 является вариацией 3М-14 "Калибр" для наземного пуска.

Также информацию о том, что оккупанты били по зданию правительства именно ракетой подтвердила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, вместе с другими дипломатами побывавшая на месте удара. При этом она заявила о баллистической ракете "Искандер".

"Баллистическая ракета "Искандер", поразившая Кабмин, была направлена прямо туда – в сердце украинского правительства. Нам показали значительные остатки самой ракеты. И множество осколков от кассетного боеприпаса, встроенного в "Искандер"", – написала Матернова, добавив фото с последствиями атаки.

