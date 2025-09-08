Defense Express: У будівлю Кабміну влетів не "шахед", а крилата ракета "Іскандер"

Будівля уряду (Фото: ДСНС)

Під час масованої атаки у ніч проти 7 вересня в будівлю уряду влетів не безпілотник, а крилата ракета. Про це повідомило медіа Defense Express із посиланням на результати аналізу уламків.

За інформацією співрозмовників, в будівлю Кабміну влетіла крилата ракета 9М727 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер", бойова частина якої не вибухнула.

Водночас пожежа, що виникла на верхніх поверхах будівлі, була викликана займанням палива з баків ракети.

Крилата ракета 9М727 є однією з трьох, що призначена для ОТРК "Іскандер", разом із 9М728, 9М729. Здебільшого вони позначаються просто як "Іскандер-К" або Р-500. Як вважається, 9М727 є варіацією 3М-14 "Калібр" для наземного пуску.

Також інформацію про те, що окупанти били по будівлі уряду саме ракетою підтвердила посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, яка разом з іншими дипломатами побувала на місці удару. Водночас вона заявила про балістичну ракету "Іскандер".

"Балістична ракета "Іскандер", що уразила Кабмін, була спрямована прямо туди – у серце українського уряду. Нам показали значні залишки самої ракети. І безліч уламків від касетного боєприпасу, вбудованого в "Іскандер", – написала Матернова, додавши фото з наслідками атаки.

Фото: Facebook-акаунт посолки ЄС

Фото: Facebook-акаунт посолки ЄС

Фото: Facebook-акаунт посолки ЄС

Фото: Facebook-акаунт посолки ЄС

Фото: Facebook-акаунт посолки ЄС