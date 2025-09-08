Пошкоджену російським обстрілом будівлю Кабміну показали послам 60 країн

На місці пошкодженого Кабміну (Фото: t.me/svyrydenkoy)

8 вересня пошкоджену внаслідок російського обстрілу 7 вересня будівлю Кабміну показали 60 керівникам дипломатичних місій, акредитованих в Україні. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Разом з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою іноземним дипломатам розповіли про наслідки "однієї з найбільших повітряних атак росіян" від початку повномасштабного вторгнення.

"Показали пошкоджені російською атакою поверхи будівлі Кабміну. Зараз тут триває ліквідація наслідків і невдовзі почнуться роботи із перекриття даху", – зазначила Свириденко.

За її словами, атака росіян 7 вересня означає новий етап війни, коли ворог фактично вдвічі збільшив кількість "шахедів" для атак по цивільних та інфраструктурі напередодні зими, а також цілить по державних установах.

"Це чіткий сигнал про те, що Росія не хоче миру і відверто глузує з дипломатичних зусиллями цивілізованого світу. Це екзистенційна війна. Серед загиблих вчора – двомісячна дитина і молода мама. Росіяни вбивають наших дітей, а отже і наше майбутнє", – наголосила прем'єр-міністерка.

Вона подякувала дипломатам та зазначила, що їхня присутність – знак підтримки для України у "боротьбі за існування держави".