Пошкоджену російським обстрілом будівлю Кабміну показали послам 60 країн
8 вересня пошкоджену внаслідок російського обстрілу 7 вересня будівлю Кабміну показали 60 керівникам дипломатичних місій, акредитованих в Україні. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Разом з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою іноземним дипломатам розповіли про наслідки "однієї з найбільших повітряних атак росіян" від початку повномасштабного вторгнення.
"Показали пошкоджені російською атакою поверхи будівлі Кабміну. Зараз тут триває ліквідація наслідків і невдовзі почнуться роботи із перекриття даху", – зазначила Свириденко.
За її словами, атака росіян 7 вересня означає новий етап війни, коли ворог фактично вдвічі збільшив кількість "шахедів" для атак по цивільних та інфраструктурі напередодні зими, а також цілить по державних установах.
"Це чіткий сигнал про те, що Росія не хоче миру і відверто глузує з дипломатичних зусиллями цивілізованого світу. Це екзистенційна війна. Серед загиблих вчора – двомісячна дитина і молода мама. Росіяни вбивають наших дітей, а отже і наше майбутнє", – наголосила прем'єр-міністерка.
Вона подякувала дипломатам та зазначила, що їхня присутність – знак підтримки для України у "боротьбі за існування держави".
- 7 вересня у Києві загорілася будівля Кабміну внаслідок збиття російського дрона – це перше пошкодження від початку повномасштабної війни. Міністри не постраждали.
- Свириденко заявила, що, попри терор, Кабмін продовжить роботу. Руйнування планують усунути.
Коментарі (0)