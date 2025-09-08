Поврежденное российским обстрелом здание Кабмина показали послам 60 стран
8 сентября поврежденное в результате российского обстрела 7 сентября здание Кабмина показали 60 руководителям дипломатических миссий, аккредитованных в Украине. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Вместе с министром внутренних дел Игорем Клименко и министром иностранных дел Андреем Сибигой иностранным дипломатам рассказали о последствиях "одной из крупнейших воздушных атак россиян" с начала полномасштабного вторжения.
"Показали поврежденные российской атакой этажи здания Кабмина. Сейчас здесь продолжается ликвидация последствий и вскоре начнутся работы по перекрытию крыши", – отметила Свириденко.
По ее словам, атака россиян 7 сентября означает новый этап войны, когда враг фактически вдвое увеличил количество "шахедов" для атак по гражданским и инфраструктуре накануне зимы, а также целится по государственным учреждениям.
"Это четкий сигнал о том, что Россия не хочет мира и откровенно насмехается над дипломатическими усилиями цивилизованного мира. Это экзистенциальная война. Среди погибших вчера – двухмесячный ребенок и молодая мама. Россияне убивают наших детей, а значит и наше будущее", – подчеркнула премьер-министр.
Она поблагодарила дипломатов и отметила, что их присутствие – знак поддержки для Украины в "борьбе за существование государства".
