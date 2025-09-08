На продовження засідання "коаліції охочих": у Зеленського поспілкувалися з Європою

Напрацювання з гарантій безпеки для Києва "вже підготовлені як у політичній, так і у військовій частинах", розповів керівник ОП

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів відеодзвінок з радниками з питань національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції стосовно гарантій та військової допомоги для України, а також посилення санкцій проти Москви. Про це чиновник написав у своїх соцмережах.

"Розмова проведена на продовження засідання "коаліції охочих", яка відбулася у Парижі 4 вересня 2025 року. Узгоджуємо чітку систему гарантій безпеки для України. Напрацювання вже підготовлені як у політичній, так і у військовій частинах", – розповів Єрмак.

Він зазначив, що на тлі посилення ракетно-дронових атак окупантів по Україні (зокрема, відбувся перший за час війни удар по будівлі уряду ракетою "Іскандер") необхідне подальше посилення позиції Києва у протистоянні агресії РФ.

За словами глави ОП, першочергово потрібна додаткова підтримка України, зокрема її протиповітряної оборони, а також посилення санкцій проти Москви.

"Обговорили з партнерами наступні практичні кроки та заходи в цих напрямках. Продовжуємо роботу", – підсумував чиновник.

В Україні немає офіційної посади радника з нацбезпеки, але зазвичай ці функції виконує Єрмак.

Також 8 вересня глава ОП мав розмову з державним секретарем, виконувачем обов'язків радника з питань нацбезпеки президента США Марко Рубіо, поінформувавши його про російські удари та обговоривши гарантії безпеки, оборонну підтримку, посилення санкцій проти Росії та координацію дій з партнерами.