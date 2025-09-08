Єрмак у розмові з Рубіо повідомив про удар "Іскандером" по будівлі уряду

Глава ОП та держсекретар США обговорили гарантії безпеки, оборонну підтримку та посилення санкцій проти Росії

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповів державному секретарю США, виконувачу обов’язків радника президента з питань національної безпеки Марко Рубіо про російський ракетний удар по будівлі уряду. Про це глава ОП повідомив у соціальних мережах.

Єрмак та Рубіо провели телефонну розмову у понеділок, 8 вересня. Глава ОП поінформував про постійні удари росіян, які атакують українські міста, житлові будинки, дронами та ракетами.

"Вони вбивають цивільних людей, дітей, руйнують нашу інфраструктуру. Вперше ворог атакував будівлю уряду України – удар було завдано балістичною ракетою "Іскандер"", – написав Єрмак.

Також сторони обговорили гарантії безпеки, оборонну підтримку, посилення санкцій проти Росії та координацію дій із партнерами.

Єрмак констатував, що російський диктатор Володимир Путін розуміє виключно силу, війну припиняти не хоче, тому необхідно продовжувати тиск на державу-агресорку.

Глава ОП подякував за лідерство президента США Дональда Трампа у прагненні завершити війну Росії проти України та всьому американському народові за підтримку й допомогу.

УТОЧНЕНО О 20:30. Єрмак редагував допис, прибравши згадку про те, що ракета "Іскандер", якою росіяни атакували будівлю уряду, була балістичною.