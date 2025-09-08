Ермак в разговоре с Рубио сообщил об ударе "Искандером" по зданию правительства

Ермак в разговоре с Рубио сообщил об ударе "Искандером" по зданию правительствауточнено
Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал государственному секретарю США, исполняющему обязанности советника президента по вопросам национальной безопасности Марко Рубио о российском ракетном ударе по зданию правительства. Об этом глава ОП сообщил в социальных сетях.
Ермак и Рубио провели телефонный разговор в понедельник, 8 сентября. Глава ОП проинформировал о постоянных ударах россиян, которые атакуют украинские города, жилые дома, дронами и ракетами.
"Они убивают гражданских людей, детей, разрушают нашу инфраструктуру. Впервые враг атаковал здание правительства Украины – удар был нанесен баллистической ракетой "Искандер"", — написал Ермак.
Также стороны обсудили гарантии безопасности, оборонную поддержку, усиление санкций против России и координацию действий с партнерами.
Ермак констатировал, что российский диктатор Владимир Путин понимает исключительно силу, войну прекращать не хочет, поэтому необходимо продолжать давление на государство-агрессора.
Глава ОП поблагодарил за лидерство президента США Дональда Трампа в стремлении завершить войну России против Украины и всему американскому народу за поддержку и помощь.
УТОЧНЕНО В 20:30. Ермак редактировал сообщение, убрав упоминание о том, что ракета "Искандер", которой россияне атаковали здание правительства, была баллистической.
- Утром 7 сентября Кличко заявил, что в Киеве в результате сбивания российского дрона произошло возгорание в правительственном здании.
- Свириденко заявила, что, несмотря на террор, Кабмин продолжит работу. Разрушения планируют устранить.
- В ту ночь оккупанты направили на украинские регионы 805 дронов, 13 крылатых и баллистических ракет. Удалось обезвредить 751 вражескую цель.
- 8 сентября Defense Express писало, что россияне атаковали здание правительства крылатой ракетой "Искандер". В то же время посол ЕС сообщала о кассетной баллистике.
Комментарии (0)