Ермак в разговоре с Рубио сообщил об ударе "Искандером" по зданию правительства

Глава ОП и госсекретарь США обсудили гарантии безопасности, оборонную поддержку и усиление санкций против России

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал государственному секретарю США, исполняющему обязанности советника президента по вопросам национальной безопасности Марко Рубио о российском ракетном ударе по зданию правительства. Об этом глава ОП сообщил в социальных сетях.

Ермак и Рубио провели телефонный разговор в понедельник, 8 сентября. Глава ОП проинформировал о постоянных ударах россиян, которые атакуют украинские города, жилые дома, дронами и ракетами.

"Они убивают гражданских людей, детей, разрушают нашу инфраструктуру. Впервые враг атаковал здание правительства Украины – удар был нанесен баллистической ракетой "Искандер"", — написал Ермак.

Также стороны обсудили гарантии безопасности, оборонную поддержку, усиление санкций против России и координацию действий с партнерами.

Ермак констатировал, что российский диктатор Владимир Путин понимает исключительно силу, войну прекращать не хочет, поэтому необходимо продолжать давление на государство-агрессора.

Глава ОП поблагодарил за лидерство президента США Дональда Трампа в стремлении завершить войну России против Украины и всему американскому народу за поддержку и помощь.

УТОЧНЕНО В 20:30. Ермак редактировал сообщение, убрав упоминание о том, что ракета "Искандер", которой россияне атаковали здание правительства, была баллистической.