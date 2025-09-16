Британские Typhoon готовы сбивать российские БпЛА, нарушающие воздушное пространство НАТО

Джон Хили (Фото: Neil Hall/EPA)

Британские истребители готовы сбивать российские беспилотники, которые нарушат воздушное пространство Польши или другого государства НАТО. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает газета The Guardian.

Он заявил, что НАТО "реагирует сплоченно и решительно" на угрозы и что истребители Typhoon будут готовы атаковать российские дроны, которые пролетают над странами НАТО, если это будет необходимо.

"Если у вас есть дроны, которые подвергают опасности жизни поляков, то НАТО примет меры, чтобы их уничтожить", — сказал Хили, добавив, что Typhoon были частью более широкой миссии "по защите воздушного пространства НАТО".

На прошлой неделе Румыния стала вторым союзником НАТО в Восточной Европе, который зафиксировал пересечение своего воздушного пространства российским беспилотником. Глава британского Минобороны подчеркнул, что истребители направят и в другое государство Альянса, если это будет необходимо.

"Они развернуты в рамках патрулирования воздушного пространства Восточной службы НАТО", – сказал Хили, подчеркнув, что это часть вклада Лондона в Альянс.

Он также добавил, что пока нет подтверждения намерений России по залету дронов в Польшу, но отметил, что "это все равно безрассудно, это все равно опасно" и по сценарию российского диктатора Владимира Путина.